В Миассе для жителей аварийного общежития выкупят квартиры в новостройке

Объявлены аукционы на участие в долевом строительстве

Администрация Миасса объявила семь аукционов на покупку квартир для жителей аварийного дома, сообщили ИА «Первое областное» в администрации города. На эти цели муниципалитет получил из областного бюджета более 119 млн рублей.

В мэрии корреспонденту ИА «Первое областное» рассказали, что всего планируется приобрести 54 квартиры. Туда переедут семьи из подлежащего расселению общежития по адресу ул. Автомеханическая, 5А. Расселение проходит по региональной программе. Переезд должен состояться в течение 2022 года.

В мэрии отметили, что миасцы получат жилье в новостройках, равнозначное по площади прежним квартирам.

Покупкой квартир и строительством домов для переселения семей из аварийного жилфонда сейчас занимаются во многих городах и районных центрах Челябинской области. Так, в Карабаше ключи от нового жилья этой осенью получат 50 семей. В Еманжелинске до конца года расселят восемь аварийных домов. В Симе завершается возведение первого с начала 1990-х годов многоквартирного дома. Сразу четыре дома сдадут до конца года в Кыштыме. Кроме того, квартиры в новостройках получат жители Бакала и Чесменского района.