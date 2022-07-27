В Миассе День ВМФ отметят парадом и концертом на берегу Тургояка

Празднование пройдет 31 июля

В Миассе 31 июля на городском пляже озера Тургояк состоится масштабное празднование Дня военно-морского флота. Сбор участников и гостей начнется в 10:30. В программе — парад и концерт, сообщили в пресс-службе администрации города.

С утра у озера зазвучат песни морской тематики. В 11:00 торжественная часть праздника откроется построением ветеранов флота и военнослужащих запаса. Всех причастных поздравят официальные лица, также запланировано поднятие флагов РФ и ВМФ под гимн России.

«После торжественной части и парада моряков праздник продолжится концертной программой с участием вокально-инструментального ансамбля „Бумеранги“. Обращаем ваше внимание, что безопасность мероприятия обеспечат сотрудники полиции. Лица со спиртными напитками и в состоянии алкогольного опьянения будут привлекаться к административной ответственности», — сообщили в пресс-службе администрации Миасса.





По возможности гостей праздника просят добираться до места проведения общественным транспортом.

Возрастное ограничение: 12+.

Напомним, 30 июля на аэродроме Устиново под Миассом пройдет ежегодный воздушный фестиваль «Небо-2022». В программе — полеты на воздушном шаре и дельталете, прыжки с парашютом, фестиваль красок, катание на верблюдах и концерт.

