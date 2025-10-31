В Миассе делают ракету для вывода России на мировой космический рынок

ГРЦ имени Макеева приступил к новому этапу разработки «Короны»

В Миассе продолжают разрабатывать многоразовую ракету «Корона». Одноступенчатая ракета-носитель позволит выводить грузы на орбиту и возвращать их обратно за считанные минуты, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Предполагается, что инновационная ракета сможет предоставлять и многие другие космические услуги. Помимо оперативного вывода спутников на орбиту, аппарат позволит осуществлять перелет из точки А в точку Б, чтобы за считанные минуты доставить груз или перевезти человека на межконтинентальные расстояния.

Ракета будет способна выдерживать высокие темпы пусков и сохранять груз при нештатных ситуациях. Ей не нужно выделять районы падения, она будет передвигаться по траектории «точка — точка».

Испытания и расчеты показывают, что проект осуществим. Опытно-конструкторские работы начнутся в 2026 году. Как отметили в госкорпорации, проект позволит России обеспечить независимый доступ в космос и выйти на мировой рынок космических услуг. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Космос».

