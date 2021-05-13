В Миассе будет открыт центр амбулаторно-онкологической помощи

Кроме того, в городе отремонтируют детскую поликлинику и радиологическое отделение больницы № 2

В Миассе идет подготовка к ремонту больниц. На сайте госзакупок размещена информация по электронным аукционам. Это один из этапов масштабного обновления миасского здравоохранения.

На 546 тысяч рублей будет проведен косметический ремонт в детской поликлинике в подвальном помещении больницы № 2. Здесь планируется косметический ремонт с разбором трубопроводов из чугунных канализационных труб и прокладка системы канализации. Подрядчика определят 21 мая. В детской городской больнице уже проведен большой объем работ: обновлены кабинеты, мебель, оборудование.

На первом этаже, который уже относится к 2-й городской больнице, пройдет ремонт радиологического отделения и помещения компьютерного томографа. Новое диагностическое оборудование поступит уже в течение этого года. Здесь объем работ оценивают в 2 миллиона рублей. На эти средства необходимо произвести замену окон, дверей с защитой от излучений, застелить антистатический линолеум. Под томограф, который поступит уже в этом году, запланировано устройство бетонного основания. Ставни, двери, панели, окна должны иметь сертификаты рентгенозащиты.

«В больнице работает один томограф, но в основном он был задействован на диагностике ковидных больных. Новый томограф будет работать в „чистой“ зоне», — пояснили представители больницы.

Здравоохранение Миасса в этом году ждут изменения. Помимо ремонта в детской больнице и планового обновления ГБ № 2 здесь будет открыт центр амбулаторно-онкологической помощи. Действующая онкополиклиника переедет из старой части города. Пока в здании будущего центра также идет ремонт. Напомним, открытие пяти центров амбулаторно-онкологической помощи на территории Челябинской области ранее анонсировала первый вице-губернатор области Ирина Гехт.