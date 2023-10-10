В Миассе благоустроили новый сквер с сухим фонтаном

Работы проходили в два этапа

В Миассе Челябинской области завершили работы по благоустройству сквера «Академический», расположенного в границах домов № 28, 30, 32, 36, 38 по улице Академика Павлова. На его территории установили второй в городе сухой фонтан, различные игровые площадки, а также высадили деревья, сообщили в пресс-службе администрации Миасса.

Работы в сквере проходили в два этапа. На первом этапе, который прошел в 2022 году, заасфальтировали проезды и парковку, установили бордюры, сформировали тротуары и провели ливнеотводы. В этом году в рамках второго этапа в сквере высадили деревья, сформировали газоны, провели освещение, установили различные малые архитектурные формы. Кроме того, на территории сквера оборудовали баскетбольную и волейбольную площадки, установили игровой стол «шахматы», новые тренажеры и современный игровой комплекс для детей. Одним из главных украшений сквера стал сухой фонтан — второй в городе.

«Для наглядности пешеходный фонтан был запущен в тестовом режиме. Уже в следующем году, с наступлением тепла, он начнет полноценно работать, радуя местных жителей и гостей города»,— сообщили в мэрии.

Напомним, сквер благоустроили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».