В Миассе благодаря нацпроекту появился сквер «Семейный»

Он «вырос» на месте заброшенной территории в северной части города

В Миассе завершили последний этап строительства сквера «Семейный». Его планируют открыть в июле этого года на месте заброшенной территории. Общественное пространство появилось благодаря реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Здесь разместятся спортивные корты, места для отдыха, уличные тренажеры и детская площадка, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Расположенный в северной части города, сквер «Семейный» занимает территорию бывшего пустыря, долгое время остававшегося заброшенным. Благодаря активному участию депутата Павла Логинова и государственного ракетного центра, а также поддержке областного и местного бюджетов, запущенный в 2022 году проект благоустройства наконец-то практически завершен. Подрядчикам осталось завершить «косметические» работы, в июле этого года сквер будет официально открыт.

«Мы смогли реализовать этот проект благодаря национальному проекту „Инфраструктура для жизни“, областному и местному бюджетам, а также поддержке губернатора Алексея Текслера», — подчеркнул глава округа Юрий Ефименко.

Новый сквер предлагает разнообразные зоны отдыха для всех возрастов: футбольная и баскетбольная площадки с трибунами, уличные тренажеры; детская зона — большая песочница и игровые элементы; зоны отдыха — комфортные места для прогулок, качели и перголы.