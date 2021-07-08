В Миассе активисты превратили старые будки связи в арт‑объекты

Проект воплощают при поддержке гранта губернатора Челябинской области

В Миассе старые телекоммуникационные шкафы заиграли новыми красками. Активисты из проекта «Жить вместе» превратили их в арт-объекты. Ржавые коробки теперь выглядят аккуратно и привлекают внимание горожан.

«Тема космоса всегда привлекала людей во все времена! Загадочный мир, который манит своей неизведанностью. Поэтому мы не удержались и снова погрузились в атмосферу звезд и далеких планет!» — объясняют идею ребята в своем официальном сообществе во «ВКонтакте».

Полюбоваться космонавтом и цветными горами можно по адресам: Миасс — ул. Кирова, 87 и пр. Автозаводцев, 48. Как сообщают активисты, всего будет разукрашено 10 коммуникационных шкафов в различных частях города Миасса.

Проект «Жить в цвете» реализуется при поддержки гранта губернатора Челябинской области по развитию гражданского общества, предоставленного Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала.





Автор: Алиса Шемеляк