В Миассе 70 человек обратились в травмпункт после падения на скользких дорогах

Девяти пациентам пришлось делать экстренную операцию

Пока челябинцы наслаждались теплыми выходными, Миасс страдал от аномального гололеда. Не все жители города оказались готовы к такому природному катаклизму, передают журналисты медиахолдинга «Первый областной» из Миасса.

«В условиях аномального гололеда травмпункт городской больницы № 2 работал в усиленном режиме. За двое суток медики оказали помощь 170 пострадавшим, 70 из которых получили травмы при падении на скользких участках дорог», — сообщают наши коллеги.

У пострадавших — переломы, вывихи, ушибы и рваные раны. Девять пациентов с тяжелыми переломами конечностей были отправлены на экстренную операцию.