В Миассе 13 школ закрыли на карантин

Решение принято в связи с высокой заболеваемостью в классах

В Миассе непростая обстановка с заболеваемостью среди школьников. На карантин закрыто 13 школ и 83 класса, сообщили ИА «Первое областное» в управлении образования города.

Полностью приостановили занятия школы № 15, 18, 21, 3, 31, 20, 22, 10, 17, 44, 9, школы-интернаты I—II вида и структурное подразделение школы № 1. Отметим, классов, закрытых из-за COVID-19, в Миассе нет.

Напомним, с 8 февраля в Златоусте все школы перейдут на очно-заочную форму обучения.

Карантин по ковиду в учебных заведениях региона будет вводиться по тем же правилам, которые применяются при введении карантина по ОРВИ и гриппу.

Также в школах Челябинской области отменили обязательную изоляцию контактных по коронавирусу.

