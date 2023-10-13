В Миасс едут 76 школьников из Ясиноватой

Подростки будут учиться на Южном Урале до Нового года

76 школьников из донецкой Ясиноватой выехали в Челябинскую область. Дети будут жить и учиться в Миассе, сообщил в своем телеграм-канале глава Ясиноватой Дмитрий Шевченко.



«По приглашению Челябинской области 76 обучающихся города Ясиноватая направились на обучение в г. Миасс (Челябинская область). Проживать дети и сопровождающие будут в ООО „Санаторий Синегорье“. Пожелаем детям успехов в учебе и ярких впечатлений от поездки», — написал Дмитрий Шевченко.

Напомним, переговоры об отправке на Южный Урал нескольких десятков донбасских школьников велись с сентября. Обычно подростки приезжают на Южный Урал на месяц-полтора. Но эта партия школьников проведет в Миассе больше двух месяцев, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе министерства образования Челябинской области.