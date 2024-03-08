В Международный женский день южноуральцам обещают зимнюю погоду

В отдельных районах пройдет снег

Сегодня, 8 марта, в Челябинской области будет ветрено, весеннего тепла не обещают. Местами пройдет небольшой снег, на остальной территории без осадков, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Столбики термометров в Челябинске этим утром покажут около −13°C, днем достигнут −3°C. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области в утренние часы температура воздуха составит около −16°C, местами существенно ниже. Днем отметка на градуснике приблизится к −2…−7 градусам Цельсия, в низинах — к −10°C. В горных районах местами пройдет небольшой снег. На остальной территории обойдется без существенных осадков. На дорогах локально гололедица. Ветер западного направления от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.