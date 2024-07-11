В Металлургическом районе завершилось благоустройство сквера

Теперь у жителей есть еще одно комфортное место для отдыха

В Металлургическом районе Челябинска завершилось благоустройство очередного сквера. Новая территория для прогулок и отдыха находится возле рынка на шоссе Металлургов, об этом сообщает глава города Наталья Котова в своем телеграм-канале.



«В прошлом году мы уложили новую магистральную теплотрассу по улице Румянцева и теперь там ремонтируем дорогу, благоустраиваем территорию вокруг. Обновления происходят во всех районах Челябинска. Город приобретает все более благоустроенный современный вид», — комментирует Наталья Котова.

В сквере проложена тропиночная сеть, устанавливаются качели, скамейки, урны, смонтированы освещение и видеонаблюдение, высажены кусты и деревья.