В Металлургическом районе устраняют последствия масштабной коммунальной аварии

На место организован подвоз воды

В Металлургическом районе Челябинска специалисты МУП ПОВВ приступили к устранению нештатной ситуации на участке водопровода, сообщили в телеграм-канале предприятия.

Местные жители записывают ролики, на которых видно, как двор по улице шоссе Металлургов, 53 буквально превратился в озеро.

Специалисты МУП ПОВВ ограничили подачу воды на нескольких улицах. Ее нет в больнице по улице Черкасской, 2, в школе по адресу шоссе Металлургов, 53, а также в административных зданиях по улице Черкасской 1/4, 1/6, 1/7.

Водоснабжение отключено также в многоквартирных домах по адресам: шоссе Металлургов, 35б, 47а, в, 49, 49а, 51, 51а, 53а, 55а, 57, 59, 61, 61а, 63, улица Калмыкова, 6, 6а, 7, 7а, б, 8, 10а, 11, 11а, б, улица Черкасская, 2а, в, 6а, 8а, 12, 12а.

Водоматы переведены в бесплатный режим по адресам: улица Черкасская, 4 и Калмыкова, 14а. К 13:00 в школу № 94 по адресу шоссе Металлургов будет организован подвоз воды.