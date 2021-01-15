Крупная коммунальная авария сегодня произошла на Винницкой. Из-за сломанного вентиля на теплотрассе 51 многоквартирный и 15 частных домов отключили от теплоснабжения.
В мэрии сообщили, что в 21.00 завершены работы по устранению повреждения сети. В 22.00-22.30 начнётся заполнение внутридомовых систем. Ход восстановительных работ на месте проконтролировал заместитель Главы Челябинска Александр Астахов вместе с ИО директора МУП «ЧКТС» Александром Заярным. Ситуация находится на контроле в прокуратуре Челябинской области.
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