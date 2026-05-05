В Металлургическом районе Челябинска стартовал ремонт трех улиц по нацпроекту

Подрядчик обновит проезжую часть и тротуары на Пожарского, Электростальской и Пекинской

Комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска приступил к масштабному ремонту дорожной инфраструктуры в Металлургическом районе. Работы начаты в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба мэрии.

В перечень объектов, которые приведут в порядок в текущем сезоне, вошли три ключевые магистрали и прилегающие к ним территории.

На улице Пожарского запланировано восстановление покрытия проезжей части, обустройство проездов и тротуаров, а также установка новых дорожных знаков. По Электростальской, на участке от улицы Сталеваров до Румянцева, подрядчик восстановит асфальтобетонное покрытие, обустроит тротуары и обновит знаковое хозяйство. На Пекинской, от улицы Дегтярева до ГСК № 501, помимо аналогичного комплекса работ, для безопасности детей в границах школы будут смонтированы искусственные дорожные неровности.

Завершающим этапом на всех трех объектах станет нанесение горизонтальной дорожной разметки с использованием термопластика, что обеспечит ее долговечность и лучшую видимость в темное время суток.

Особое внимание в администрации города уделяют контролю качества. Как подчеркнули в комитете дорожного хозяйства, по поручению главы города Алексея Лошкина на каждый объект будет заключен отдельный контракт на оказание услуг строительного контроля. Мера направлена на недопущение нарушений технологических процессов и строгое соблюдение нормативов при производстве работ.

Добавим, завершить работы и сдать объекты подрядчик должен до 31 июля 2026 года.