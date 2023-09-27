В Металлургическом районе Челябинска реконструировали старую теплотрассу

Обновленная сеть питает более 14 тысяч потребителей

На улице 60-летия Октября в Челябинске завершилась реконструкция магистрального теплопровода, длившаяся почти все лето. За три месяца ЧКТС заменили 250 метров трубы диаметром 700 миллиметров. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщила пресс-служба мэрии.

В мэрии заявили о готовности обновленных сетей к началу отопительного сезона. На участке работ осталось восстановить нарушенное благоустройство. Для этого у коммунальщиков есть время до средины октября.

Новые трубы в пенополиуретановой изоляции прослужат не менее 30 лет. Отмечается, что ремонт теплотрассы повысит надежность теплоснабжения 14,5 тысячи жителей ЧМЗ.

Напомним, что в этом году на обновление тепловых сетей власти Челябинска направили около 1 миллиарда рублей, причем половину этой суммы получил Металлургический район, где из-за высокого износа регулярно происходили коммунальные аварии.