В Металлургическом районе Челябинска появились новые прогулочные зоны

А также спортивные и детские площадки

К осени в Челябинске завершается благоустройство сразу нескольких районов. Для горожан открыли новые места для отдыха, починили старые. Изменения произошли и в Металлургическом районе: там благоустроили парк Тищенко, отремонтировали дворы, открыли новый сквер у Михеевского рынка. О том, как изменился район, рассказал его глава Сергей Кочетков.

Самые крупные изменения произошли на шоссе Металлургов, у Михеевского рынка. Из пустыря с разросшимися кустами, который местные жители предпочитали обходить стороной, создали асфальтированные прогулочные тропы с лавочками, качелями, детской площадкой и даже столами для игры в шахматы.

«В рамках формирования современной городской среды здесь реализован такой замечательный сквер, где высажены деревья и кустарники, появились места для детишек, ребят постарше и взрослых», — рассказал Сергей Кочетков.

Другим масштабным благоустроенным проектом стал парк Тищенко. За последние годы он уже заметно преобразился: появилось несколько новых аттракционов, скейт-площадка и корты для игры в баскетбол, обновился фасад аквариума и фонтан. Этим летом здесь появилась детская площадка с качелями, беседками, лабиринтами и «домиками». Также площадку оборудовали для детей с ограничениями по здоровью.

Уделили внимание и дворам района: проездам, детским площадкам, озеленению, парковкам. Например, в одном из дворов на улице Богдана Хмельницкого двор обустроили и для детей, и для автомобилистов — жители сами попросили отдать больше мест под парковочные места. Дополнительно двор оборудовали новыми асфальтированными дорожками, а вокруг спортивных турников и детских горок насыпали песок — чтобы падать было не больно. Каждый двор реновируют согласно пожеланиям жильцов, но главная особенность — все территории зонируют: отдельно места для самых маленьких, отдельно — для спортсменов, отдельно — для тех, кто хочет просто посидеть и отдохнуть.

Благоустройство в районе еще продолжается. Сроки завершения работ на нескольких участках — до середины сентября 2024 года.