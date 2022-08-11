В Металлургическом районе Челябинска почти на месяц ограничат движение транспорта

Ремонт теплотрассы ведут на улице Румянцева

В Металлургическом районе Челябинска с 8 часов 12 августа до 20 часов 15 сентября ограничат движение по улице Румянцева на участке от дома №33 до дома №28, сообщили в пресс-службе городской администрации.

По направлению к улице Электростальской ограничение коснется движения по левому ряду. По направлению к улице Дружбы от пересечения с Электростальской до дома №28б по улице Румянцева будет введено ограничение движения по левой полосе.

Движение на участке от дома №28б до дома №28 закрыто полностью.

Все это связано с капитальным ремонтом участка теплотрассы.