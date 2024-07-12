В Металлургическом районе Челябинска отремонтируют 26 проездов и тротуаров

Территории обновят в текущем году

В этом сезоне в порядок приведут 26 внутриквартальных проездов и тротуаров в Металлургическом районе. Общая площадь территорий, которые сейчас обновляют, составляет почти 14 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

Новый асфальт появится и между домами № 47 и 49 по улице 50-летия ВЛКСМ. Этот проезд заливало во время дождей. Подрядчики формируют основание дороги и меняют бордюрные камни.

«С учетом мнения жителей мы сформировали перечень, где работы необходимо провести в первую очередь. Этот проезд давно требовал ремонта, после дождей его сильно заливало, что создавало большие проблемы и водителям, и пешеходам. Работы только начались, но мы уже видим хороший темп работы подрядчика»,— отмечает заместитель главы Металлургического района Оксана Панькова.

В 2024 году на ремонт проездов и тротуаров в районе направили 33 миллиона рублей. Работы должны завершить до 15 августа. Качество и соблюдение сроков ремонтов проверила глава Челябинска Наталья Котова.