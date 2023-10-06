В Металлургическом районе Челябинска отремонтировали несколько автомагистралей Кроме того, завершился ремонт дороги на мосту возле поселка Першино



Дорожники привели в порядок четыре больших участка дорог и идущих вдоль них тротуаров. Подрядчики обновили более 150 тысяч квадратных метров покрытия по улицам Богдана Хмельницкого, Жукова, 32-й Годовщины Октября, 50-летия ВЛКСМ, Хлебозаводской и улицы Сталеваров до шоссе Металлургов.



На магистралях заменили покрытие проезжей части, обустроили тротуары и искусственные неровности, обновили знаки и дорожную разметку. Также объекты пройдут приемку с использованием специальной лаборатории.



Кроме того, был завершен ремонт дороги на мосту через реку Миасс у поселка Першино. На ней отремонтировали опоры, заменили покрытие, обустроили тротуар и мостовое ограждение, восстановили системы водоотведения и наружного освещения, привели в порядок обочины и нанесли разметку.



Ранее в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и регионального проекта «Дорожный рывок» строители вышли на финальный участок улицы Агалакова. Кроме того, дорожники приводят в порядок улицу Бейвеля в районе парка.



Добавим, что накануне региональное отделение Народного фронта заявило, что власти Челябинска провалили исполнение национального проекта «Безопасные качественные дороги». «Фронтовики» оценили состояние 14 дорог, которые были отремонтированы в 2020—2022 годах, и пришли к выводу, что были допущены нарушения. В мэрии прокомментировали это заявление и призвали досконально разобраться в ситуации.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Металлургическом районе Челябинска отремонтировали четыре автомагистрали. Также завершился ремонт дороги на мосту через реку Миасс возле поселка Першино. Об этом сообщает администрация города Челябинска.Дорожники привели в порядок четыре больших участка дорог и идущих вдоль них тротуаров. Подрядчики обновили более 150 тысяч квадратных метров покрытия по улицам Богдана Хмельницкого, Жукова, 32-й Годовщины Октября, 50-летия ВЛКСМ, Хлебозаводской и улицы Сталеваров до шоссе Металлургов.На магистралях заменили покрытие проезжей части, обустроили тротуары и искусственные неровности, обновили знаки и дорожную разметку. Также объекты пройдут приемку с использованием специальной лаборатории.Кроме того, был завершен ремонт дороги на мосту через реку Миасс у поселка Першино. На ней отремонтировали опоры, заменили покрытие, обустроили тротуар и мостовое ограждение, восстановили системы водоотведения и наружного освещения, привели в порядок обочины и нанесли разметку.Ранее в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и регионального проекта «Дорожный рывок» строители вышли на финальный участок улицы Агалакова. Кроме того, дорожники приводят в порядок улицу Бейвеля в районе парка. На каких улицах выполнили просьбы горожан — в материале ИА «Первое областное» Добавим, что накануне региональное отделение Народного фронта заявило, что власти Челябинска провалили исполнение национального проекта «Безопасные качественные дороги». «Фронтовики» оценили состояние 14 дорог, которые были отремонтированы в 2020—2022 годах, и пришли к выводу, что были допущены нарушения. В мэрии прокомментировали это заявление и призвали досконально разобраться в ситуации. Также администрация разъяснила, кто будет отвечать за дорожные недочеты.

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