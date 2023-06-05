В Металлургическом районе Челябинска на 13 дней продлили опрессовку сетей

Жителям 272 домов придется дольше ждать появления горячей воды

Большое количество повреждений на тепломагистралях вынудило коммунальщиков продлить срок опрессовки в Металлургическом районе областного центра. Как сообщили в АО «УСТЭК-Челябинск», речь идет о первом этапе гидравлических испытаний, передает ИА «Первое областное». Они должны были завершиться во вторник, 6 июня, но теперь жителям южной зоны ЧМЗ придется терпеть отсутствие ГВС до 19 июня.

Теплосети, на которых выявили большое количество повреждений, находятся в ведении МУП «ЧКТС». Коммунальщики решили продлить первый этап опрессовки еще на 13 дней. Им предстоит отремонтировать аварийные участки и снова проверить их на прочность и плотность. Подача теплоносителя будет осуществляться только после полного устранения повреждений.

«Теплоснабжающая организация, в первую очередь по причинам безопасности, не может подать теплоноситель в сети с незавершенными ремонтными работами либо в сети, не прошедшие гидравлические испытания. Ведь теплоноситель — не что иное, как горячая вода, в зимнее время температура которой может достигать 130 градусов», — отмечают в компании.

Полный список домов и социальных объектов, в которых горячей воды не будет до 19 июня, можно посмотреть здесь. В перечне значатся 272 жилых дома, 17 учебных заведений, 14 детских садов и 10 лечебных учреждений. Добавим, что с сегодняшнего дня ГВС отключили и в северной зоне Металлургического района: там на протяжении трех дней магистральные сети испытают на теплопотери.

Кстати, жителей пяти районов Челябинска скоро ждет второй этап гидравлических испытаний, который стартует с 13 июня. Под это отключение попадут около 1200 домов и более 150 социальных учреждений. Опрессовки — значимая часть подготовки инфраструктуры к будущему отопительному сезону.