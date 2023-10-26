В Металлургическом районе Челябинска до конца недели ограничили движение машин

На шоссе Металлургов будут чинить коммуникации

На центральной улице ЧМЗ, шоссе Металлургов, до 29 октября ограничили движение в районе пересечения с улицей Жукова. Там будут проводиться работы на инженерных коммуникациях, сообщили сегодня в мэрии Челябинска.

Ограничение вводится на участке между домами № 26 и № 30. Проезд будет затруднен по крайней правой полосе на четной стороне улицы.

Водителям рекомендовали заранее обдумывать маршруты поездок.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что до 31 октября будет закрыто движение трамваев по проспекту Ленина на северо-западе Челябинска. Маршруты № 14, 15, 16 и 22 поедут по другим улицам.