В Металлургическом районе Челябинска 6,5 тысячи человек остались без воды и отопления

Причиной коммунальной аварии стал прорыв трубы

В Металлургическом районе Челябинска 6,5 тысячи человек остались без воды и отопления. Причиной коммунальной аварии стал прорыв трубы на улице Сталеваров, сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области.

Без воды и отопления остались 63 дома и пять социальных объектов. Детские сады работают в штатном режиме.

«Необходима замена участка тепловой сети диаметром 377 миллиметров длинной порядка 3 метров. Эксплуатирующая организация обеспечена необходимыми материально-техническими средствами для устранения повреждения. Проведены земляные работы, демонтаж поврежденного участка. В настоящий момент бригада приступает к выполнению сварочных работ по монтажу нового участка», — сообщили в ведомстве.

Завершение работ планируется не позднее 17:00. Температура в жилых помещениях в норме.