В мессенджере МАХ создали аккаунты 75 миллионов человек

Они отправили более 6,5 миллиарда сообщений

Национальный мессенджер МАХ продолжает набирать популярность. В нем уже зарегистрировались 75 миллионов человек. Более 122 тысяч публичных каналов создали госорганизации, блогеры и компании. С момента запуска пользователи отправили более 6,5 миллиарда сообщений.

На Южном Урале свои каналы создали губернатор и правительство Челябинской области. Кроме того, все региональные исполнительные органы, 60% муниципалитетов, более 1,7 тысячи госучреждений уже зарегистрированы в национальном мессенджере.

Минцифры Челябинской области публикует свои новости в канале «Процифру74». Там можно узнать все про информационные технологии, новости в сфере IT и о многом другом.

Также в MAX можно создать цифровой ID и с помощью QR-кода быстро и удобно подтверждать возраст, статус студента или многодетного родителя. Южноуральцы могут использовать эту возможность при посещении некоторых театров, музеев, а также в ряде образовательных учреждений.

Свои каналы в национальном мессенджере создали ресурсоснабжающие и спортивные организации региона.

Последние новости, главные события вы можете узнать в канале в MAX ИА «Первое областное».