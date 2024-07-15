В мэрию Челябинска после ливня поступило 107 заявок по подтоплению

Большинство — в частных домах

За прошедшие сутки Челябинск вновь пострадал от непогоды. Так, больше ста домов и дворов затопило после сильного ливня, прошедшего в выходные. Об этом на аппаратном совещании администрации города рассказал заместитель мэра по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

Большинство заявок — около 95% — поступили по частным секторам и внутриквартальным территориям. На месте ликвидации последствий стихии работали бригады ремонтников и откачивающая техника.

«Вчера в течение дня в особом режиме все бригады работали до позднего вечера. Сегодня еще есть заявки, которые будут выполняться в течение суток. В основном это частный сектор. Также работа будет идти на насосной станции в Ленинском районе», — отметил Андрей Ксензов.

Также из-за сильного ветра повалило более 100 деревьев. Все стволы и ветви должны быть спилены и вывезены подрядными организациями.

Глава Челябинска Наталья Котова поручила в случае необходимости помочь с этой работой школам.