В мэрии Троицка рассказали о доме с плесенью, на который пожаловался Народный фронт

По данным чиновников, собственник, за которого заступается Народный фронт, давно там не живет

Прокуратура Челябинской области организовала проверку по публикации о предоставлении сироте в Троицке непригодной для проживания квартиры. Жуткие фотографии заплесневевших стен и потолка из дома 2а по улице Медведева выложил на своих ресурсах Народный фронт. В мэрии сообщили, что им на протечки кровли последние девять лет никто не жаловался.

Общественники утверждают, что крыша течет с 2017 года и, когда сирота принимал квартиру, он не знал, что под обоями скрывается неприятный сюрприз.

В мэрии Троицка утверждают, что к ним не обращались ни собственники, ни общественники, а собственник жилья, о котором идет речь в статье, уже длительное время в квартире не проживает.

Сообщается, что указанный дом 1972 года постройки, оборудован центральными системами тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения. Аварийным не признан. В доме расположено 126 жилых помещений, из них 23 жилых помещения предоставлены детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Эти помещения приобретались посредством электронного аукциона с 2013 до 2019 год. После 2019 года квартиры сиротам в данном доме не предоставлялись — для этих целей последние пять лет покупаются квартиры преимущественно в новостройках.

«Квартира, о которой идет речь в публикации ОНФ, была предоставлена лицу из числа детей-сирот 30 ноября 2015 года на основании договора найма жилого помещения. В апреле 2021 года жилое помещение было предоставлено в собственность на основании договора безвозмездной передачи, причем сделано это было на основании личного заявления жильца», — рассказали в администрации.

Там подчеркнули, что при покупке квартир для детей-сирот происходит комиссионное обследование и составляется акт о соответствии жилого помещения требованиям.

«Кроме того, при предоставлении квартир у детей-сирот всегда есть право выбора жилого помещения при осмотре нескольких вариантов. После выбора подается заявление, подтверждающее, что жилое помещение удовлетворяет требованиям заявителя», — рассказали в мэрии.

Там также добавили, что с 2015 года до 6 февраля 2024-го обращений о протечке кровли в администрацию города от жильцов дома 2а по улице Медведева не поступало.

«Указанный многоквартирный дом включен в программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области на период 2048—2050 годов. После поступления обращений от жильцов администрацией города совместно с управляющей организацией (с октября 2023 года это МУП „Троицкий банно-прачечный комбинат“) началась работа по переносу сроков на более ранние годы», — добавили в мэрии.

Тем не менее прокуратура начала проверку и намерена оценить исполнение чиновниками требований законодательства при предоставлении жилья детям-сиротам, проверить условия проживания на предмет соответствия санитарным требованиям и принять решение о применении мер прокурорского реагирования.