В мэрии рассказали, как челябинцы с 1 марта смогут сэкономить на проезде

Поездка в городском транспорте будет стоить 17 рублей

В Челябинске с 1 марта на проезде в городском транспорте можно сэкономить шесть рублей. До 30 июня 2022 года в городе проводится акция платежной системы «Мир» — проезд будет стоить 17 рублей. Как получить скидки, рассказали в мэрии города.

Экономия возможна при оплате поездок картой «Мир», загруженной в платежное приложение смартфона. Карту можно загрузить в смартфон с помощью мобильных платежных сервисов: Mir Pay, Apple Pay, Samsung Pay или SberPay.

Акция будет доступна на проездах в автобусах, трамваях и троллейбусах Челябинска, которые оборудованы терминалами для бесконтактной оплаты проезда.

«Наш город заинтересован в участии в этой акции. Уверен, что определенный эффект будет виден. Кроме того, при оплате проезда бесконтактным способом снижается нагрузка на кондукторов. Также такая форма оплаты особенно актуальна в условиях коронавирусной инфекции», — отметил начальник управления транспорта администрации Челябинска Андрей Якимов.

Напомним, в Челябинской области терминалы бесконтактной оплаты — валидаторы устанавливаются в салонах общественного транспорта. А заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров еще в декабре 2021 года пообещал, что во всех автобусах и трамваях нынешней весной появятся валидаторы.



Проезд в общественном транспорте Челябинска на сегодня стоит 23 рубля.