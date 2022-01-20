В мэрии объяснили необходимость эвакуации 189 школ Челябинска требованиями безопасности

﻿Учеников образовательных учреждений отправили по домам для полной проверки зданий

Экстренная отмена занятий в школах Челябинска 20 января из-за анонимных сообщений о минировании вызвала неудобства у некоторых родителей. Мамам и папам учеников «началки» пришлось отпрашиваться с работы, чтобы встретить детей и довести их до дома. В администрации города объяснили необходимость эвакуации требованиями безопасности.

«Администрация города признает, что отмена занятий в школах вызвала неудобства у многих родителей. Но при поступлении сообщений подобного характера существует алгоритм действий: эвакуация людей и полная проверка здания. В Челябинске 189 зданий школ, и провести одномоментную проверку сразу всех невозможно», — рассказали в пресс-службе администрации города.

Сотрудники правоохранительных органов обследуют все здания школ, никаких взрывных веществ и иных угроз, по данным мэрии, в настоящее время не обнаружено.

Занятия во всех школах города из-за ложных сообщений о минировании отменили около 11:00. В это время началась массовая эвакуация учеников и персонала. Информацию об отмене занятий подтвердили в комитете по делам образования Челябинска, позже уточнив, что уроки для учеников второй смены могут быть проведены дистанционно. На работу детских садов, секций, кружков и школ других городов Южного Урала ЧП не повлияло.

Между тем в челябинском лицее объяснили, почему эвакуировали школьников под предлогом коммунальной аварии.



Школы Челябинской области, за исключением областного центра, учатся в обычном режиме.

Кстати, волна сообщений о минировании школ прокатилась по всей России.