В мэрии Миасса решили судьбу бесхозных проблемных сетей водоснабжения села Смородинка

Организацию, которая будет обслуживать их, выберут летом

Администрация Миасса возьмет на свой баланс бесхозные коммунальные сети в поселке Смородинка. Из-за их ветхости жители десятков домов жалуются на регулярное отсутствие воды и отопления. Эту информацию журналисту ИА «Первое областное» подтвердили в мэрии.

Как рассказали в пресс-службе Общероссийского народного фронта в Челябинской области, уже на протяжении нескольких лет жители домов по улицам Школьной, Советской, Детской и Заболотной жалуются на постоянные отключения воды и отопления. В 2020 году местная прокуратура выдала предписание мэрии взять на баланс сети, однако этого не произошло. Тогда местные жители обратились за помощью к президенту России. После жалобы на место выехали общественники и обратились в администрацию Миасса с требованием принять сети на баланс.

В администрации Миасса ИА «Первое областное» ответили, что сети, которые становятся источником постоянных аварий, поставлены на учет в управлении Росреестра по Челябинской области в качестве бесхозяйных в конце января 2022 года.

«В мае будет направлен пакет документов в суд, чтобы признать права муниципальной собственности Миасского городского округа на эти сети. Примерный срок регистрации — июль — август 2022 года. После этого администрация организует работу по организации, которая будет обслуживать данные сети. Сейчас для поддержания работоспособности сетей водоснабжения села Смородинка МУП „Городское хозяйство“ проводит аварийный ремонт сетей», — ответили в мэрии.

Общественники надеются, что после принятия сетей на баланс мэрии коммунальные ЧП в Смородинке останутся в прошлом.