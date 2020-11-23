В мэрии Челябинска согласуют места продажи ёлок

Соответствующее поручение дала глава города Наталья Котова.

На этой неделе в администрации Челябинска определят места для размещения торговых точек для продажи ёлок. Соответствующее поручение дала своему заместителю по правовым и имущественным вопросам Надежде Рыльской глава Челябинска Наталья Котова.

«В преддверии Нового года наверняка пойдёт речь о местах, которые необходимо определить для продажи ёлок. Поэтому просьба совместно с Управлением торговли и главами районов определиться по местам, как мы обычно это делаем. Издать распоряжение, чтобы предприниматели знали, где можно будет реализовывать ёлки»,— поручила глава города.

Надежда Рыльская ответила, что совещание будет проведено уже на этой неделе.