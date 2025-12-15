В мэрии Челябинска рассказали, почему на прошлой неделе люди мерзли в автобусах

Оказывается, на работу не вышли те, кто прогревает машины

На прошлой неделе челябинцы мерзли в автобусах, потому что прогревальщики машин не вышли на работу. Такое объяснение дали в администрации Челябинска сегодня, 15 декабря, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Напомним, 9 декабря читатели 1obl.ru пожаловались, что температура в автобусе № 18 была всего −1 градус.

Вице-мэр по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Агеев рассказал, что машины перед выпуском обязательно должны прогреваться, но в тот день произошел сбой и прогревальщики не вышли на работу. Поэтому многие автобусы превратились в «ледяные сани».

«Мы готовились к понижению, были во всеоружии. А в итоге прогревальщики не вышли на работу! Скорректируйте их работу», — отчитал глава города Алексей Лошкин профильное ведомство.

С 9 декабря проверки температуры в автобусах проводятся ежедневно.