В мэрии Челябинска пройдет традиционное аппаратное совещание

Посмотреть прямую трансляцию можно на сайте 1obl.tv

В понедельник, 21 декабря, в здании администрации Челябинска пройдет очередное аппаратное совещание. Начальники управлений и главы районов расскажут мэру города Наталье Котовой о том, какие ее поручения, полученные на прошлой неделе, они выполнили, а какие еще в процессе выполнения. Также чиновники расскажут о том, как выполняются текущие дела. Наталья Котова выслушает доклады чиновников, задаст интересующие вопросы и даст задания на новую неделю.

Посмотреть аппаратное совещание лично можно на сайте 1obl.tv, а также в социальных сетях «Первого областного». Начало трансляции в 10:00 по челябинскому времени. Не пропустите!