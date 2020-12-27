В мэрии Челябинска пройдет заключительное в этом году аппаратное совещание

Посмотреть прямую трансляцию можно на сайте 1obl.tv

В понедельник, 28 декабря, в здании администрации Челябинска пройдет последнее в этом году аппаратное совещание. Начальники управлений и главы районов зачитают свои доклады, в которых говорится о том, какие задания главы города Натальи Котовой они выполнили, а какие еще в процессе выполнения.

Вероятно, на этой неделе чиновники не только доложат о текущих делах, но и подведут итоги своей работы в этом году. Наталья Котова выслушает своих заместителей и глав районов и задаст уточняющие вопросы.

Посмотреть аппаратное совещание лично можно на сайте 1obl.tv, а также в социальных сетях «Первого областного». Начало в 10:00 по челябинскому времени. Не пропустите!