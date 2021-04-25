В мэрии Челябинска пройдет традиционное аппаратное совещание

Посмотреть прямую трансляцию можно на сайте 1obl.tv

В понедельник, 26 апреля, в здании администрации Челябинска состоится традиционное аппаратное совещание. Главы районов и начальники управлений расскажут мэру города Наталье Котовой о том, как идут текущие дела. Также чиновники сообщат о том, как выполняются поручения главы Челябинска. Наталья Котова выслушает своих подчиненных, задаст уточняющие вопросы и даст задания на новую неделю.

Посмотреть прямую трансляцию совещания можно на сайте 1obl.tv, а также в социальных сетях «Первого областного». Начало — в 10:00 по челябинскому времени. Не пропустите!