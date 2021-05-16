В мэрии Челябинска пройдет традиционное аппаратное совещание

Посмотреть прямую трансляцию можно на сайте 1obl.tv

В понедельник, 17 мая , в здании администрации Челябинска пройдет традиционное аппаратное совещание. Главы районов и начальники управлений расскажут главе города Наталье Котовой о том, какие задания они выполнили на прошлой неделе, а какие еще в процессе выполнения. Также чиновники расскажут о том, как идут текущие дела. Наталья Котова выслушает своих подчиненных и даст задания на новую неделю.

Посмотреть прямую трансляцию аппаратного совещания можно на сайте 1obl.tv, а также в социальных сетях «Первого областного». Начало в 10:00 по челябинскому времени. Не попустите!