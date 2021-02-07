В мэрии Челябинска пройдет традиционное аппаратное совещание

Посмотреть трансляцию можно на сайте 1obl.tv

В понедельник, 8 февраля, в здании администрации Челябинска пройдет очередное аппаратное совещание. Главы районов и начальники управлений расскажут о том, какие задания главы Челябинска Натальи Котовой они выполнили на прошлой неделе, а какие еще в процессе выполнения, а также сообщат о том, как идут текущие дела. Мэр города выслушает чиновников, задаст уточняющие вопросы и даст задания на новую неделю.

Посмотреть прямую трансляцию совещания можно на сайте 1obl.tv, а также в социальных сетях Первого областного информационного агентства. Начало — в 10:00 по челябинскому времени. Не пропустите!