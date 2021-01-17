В мэрии Челябинска пройдет традиционное аппаратное совещание

Посмотреть прямую трансляцию можно на сайте 1obl.tv

В понедельник, 18 января, в здании администрации Челябинска пройдет традиционное аппаратное совещание. Главы районов и начальники управлений расскажут о том, какие задания главы Челябинска Натальи Котовой они выполнили на прошлой неделе, а какие еще в процессе выполнения. Также чиновники отчитаются о том, как идут текущие дела. Мэр города выслушает своих подчиненных, задаст уточняющие вопросы и даст задания на новую неделю.

Посмотреть прямую трансляцию аппаратного совещания можно на сайте 1obl.tv. Начало в 10:00 по челябинскому времени. Присоединяйтесь!