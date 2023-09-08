В мэрии Челябинска пообещали, что пробки на проспекте Ленина исчезнут к концу сентября

Заторы появились с началом дорожных ремонтов

В конце сентября ситуация с пробками на проспекте Ленина должна нормализоваться. До тех пор светофоры настроили на работу в особом режиме. Подробности сообщили в пресс-службе городской администрации.

Пробки на проспекте Ленина начали формироваться в часы-пик с 1 сентября. В мэрии отметили, что на то есть объективные причины. Во многом заторы вызваны масштабным ремонтом на улицах-дублерах — Первой Пятилетки и Тимирязева.Частично закрыто движение из-за ремонта сетей на улице Российской. Реконструируют и участок самого проспекта Ленина от Героев Танкограда до Линейной.

«Дорожная ситуация в постоянном режиме мониторится специалистами. В настоящий момент настройка светофоров на главном проспекте города выполнена во временном варианте, с учетом сложившейся обстановки», — сообщили в администрации города.

В городской администрации отметили, что большая часть работ закончится до конца сентября, и тогда дорожная обстановка нормализуется.