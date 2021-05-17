В Челябинске отказались от строительства подземного перехода возле набережной реки Миасс

Объект был запланирован в 2016 году в рамках подготовки к саммитам-2020

Администрация Челябинска накануне утвердила проект планировки территории на улице Труда от улицы Елькина до улицы Цвиллинга. В документации была информации о размещении подземного пешеходного перехода, который бы соединил два участка набережной реки Миасс. Но в комитете дорожного хозяйства города отказались от этих планов. Об этом на аппаратном совещании в мэрии 17 мая сообщил главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов.

«После публикации этой документации мы получаем много вопросов, связанных со строительством подземного перехода с выходом на улицу Кирова. Впервые эта территория была разработана в 2016 году, где в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС действительно были заложены мероприятия по связке строящейся набережной и пешеходной части улицы Кирова. В 2019 году по инициативе комитета дорожного хозяйства данная документация по планировке территории была скорректирована в части переработки выхода на набережную на месте ее сопряжения с Кировским мостом. Мероприятия, заложенные от 2016 года, были отражены в обосновывающих материалах. По информации от КДХ, строительство данных подземных пешеходных переходов не планируется», — уточнил Павел Крутолапов.

Напомним, администрация Челябинска 12 мая утвердила проект по планировке территории на улице Труда от улицы Елькина до улицы Цвиллинга. В документах говорится, что в центре города запланировано новое искусственное сооружение — подземный пешеходный переход под Троицким мостом с выходом на Кировку. Новый переход по проекту должен был бы соединить две набережные реки Миасс: уже благоустроенный участок возле Исторического музея и участок за челябинской филармонией, который построят в 2021 году.