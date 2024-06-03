В мэрии Челябинска нашли рассадник засорения пешеходной Кировки

Это заведение «Вкусно и точка» и его посетители

В мэрии Челябинска озаботились состоянием участка пешеходной Кировки. В администрацию поступают жалобы на бардак в районе заведения общественного питания «Вкусно и точка».

«Сложилась странная ситуация: урн на Кировке достаточно, однако именно в этом месте возникла проблема замусоривания. На противоположной стороне улицы, где также есть кафе, такой проблемы почему-то нет. Думаю, следует пригласить на разговор руководителя заведения, обозначить ему проблему, чтобы он нашел пути решения», — сказала, в частности, глава города Наталья Котова.

Напомним, история с мусором на Кировке не нова. Еще в 2020 году мэр Челябинска возмущалась поведением посетителей тогда еще «Макдональдса», которые выбрасывали мусор мимо урн.



О других поручениях аппаратного совещания 3 июня — здесь.



