В мэрии Челябинска 2 ноября пройдёт традиционное аппаратное совещание

Посмотреть трансляцию можно на сайте 1obl.tv.

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В понедельник, 2 ноября, в администрации Челябинска пройдёт традиционное аппаратное совещание. Главы районов и начальники управлений посредством докладов расскажут о том, какие поручения мэра Челябинска Натальи Котовой они выполнили, а также расскажут о том, как выполняют текущие дела. Наталья Котова выслушает чиновников и даст задания на новую неделю.

Посмотреть аппаратное собрание лично можно на сайте 1obl.tv, а также в социальных сетях «Первого областного». Начало в 10:00 по челябинскому времени.