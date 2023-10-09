В медколледже Сатки плетут маскировочные сети для фронта

К работе подключились студенты и неравнодушные жители города

Студенты медицинского колледжа в Сатке плетут маскировочные сети для бойцов СВО, об этом в социальных сетях рассказала преподаватель Елена Манкевич.

Этой осенью депутат Заксобрания Челябинской области Леонид Урмашов закупил ткани, необходимые для производства сетей. Теперь волонтеры планируют нарастить объемы выдачи продукции и готовы привлекать к делу неравнодушных горожан.

«Гляжу на наших студентов, и появляется уверенность в завтрашнем дне, вера, что современная молодежь — чудесная. Никто ничего им не обещал в благодарность, они совершенно не умели этого делать, но подошли и делают. Мы верим, что, укрыв ребят, спасем чьи-то жизни, спасем технику, которая нужна для победы. Вместе мы сможем больше!» — замечает Елена Манкевич.

А в Челябинске маскировочные сети для российских военных плетут участницы хора ветеранов ЧТЗ.