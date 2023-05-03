В МЧС рассказали, как защитить детей от падения из окон

В Челябинской области стартовало профилактическое мероприятие «Безопасное окно»

С наступлением тепла жители Челябинской области стали чаще открывать окна. Однако следует помнить, то открытое окно — это не только источник свежего воздуха, но и опасность для маленьких детей. В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области напомнили, как уберечь ребенка от падения из окна.

Спасатели рекомендуют установить на окна замки-блокираторы. Они бывают нескольких видов, некоторые открываются только с помощью ключа. Также необходимо отодвинуть мебель подальше от подоконников, чтобы ребенок не смог забраться туда. Сами подоконники можно заставить горшками с цветами.

Кроме того, открывая окно, не следует оставлять ребенка без присмотра. Не рекомендуется показывать детям, как открываются окна. А еще спасатели рекомендуют открывать либо форточки, либо верхнюю часть окна для проветривания.