В МЧС рассказали, как уберечь детей от гибели на воде

Родителям напомнили о соблюдении ряда правил

В Челябинской области с начала купального сезона на водоемах погибло шесть детей. На прошлой неделе в Магнитогорске утонули два брата, накануне из реки в Озерске достали тело 14-летней школьницы. В пресс-службе ГУ МЧС России по региону отметили, что трагедий на воде можно избежать, соблюдая ряд простых правил.

Родителям следует:

не оставлять детей без присмотра даже на мелководье;

учить ребенка плавать;

присматривать за детьми лично, не прося об этом старших детей;

использовать надувные жилеты, но проявлять бдительность;

помнить, что спасательные круги и надувные матрасы не панацея: они могут привести к трагедии.

«Еще один важный аспект — цвет купальников и купальных шорт. В голубых, синих и белых оттенках очень сложно увидеть человека в воде. Приоритет — яркие цвета», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, спасатели напоминают, что купаться можно только в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели.