В МЧС предупредили о надвигающейся на Челябинскую область непогоде

В регионе ожидается мокрый снег, «каток» на дорогах и сильный ветер

В Челябинской области 8 января ожидаются осадки в виде мокрого снега, на дорогах сильная гололедица, местами порывы ветра до 20 м/с. Об этом сегодня предупредили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.



Из-за неблагоприятных погодных условий в регионе до полуночи 7 января ограничили движение транспорта на трассе М-5. Отказаться то выезда рекомендовано грузовым автомобилям, пассажирским автобусам, маршрутным и легковым такси на участке от границы с Башкирией до развязки на Чебаркуль.

Дорожники Челябинска из-за температурных качелей обработают дороги солью. К разовой и вынужденной мере прибегнут, чтобы избежать гололеда на проезжей части.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о резком, вплоть до плюсовых температур, потеплении в Челябинской области.