В МЧС показали, как обустроено защитное сооружение на одном из предприятий Челябинской области

Ведомство регулярно проводит учения и тренировки по защите населения

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Сегодня, 4 октября, в России отмечают День гражданской обороны. Простыми словами гражданская оборона — это умение и готовность общества к реагированию на любые риски и угрозы природного и техногенного характера, как в мирное время, так и в период вооруженных конфликтов.

Гражданская оборона сегодня решает серьезные задачи: обучение населения, информирование и оповещение граждан об опасностях и угрозах. При возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ГО планирует и осуществляет эвакуацию населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, предоставляет населению средства защиты, проводит аварийно-спасательные работы в случае возникновения опасностей.

«На Южном Урале растет количество проведенных учений и тренировок с органами власти. Продолжает совершенствоваться система подготовки специалистов ГО, совершенствуется учебно-методическая база. В подразделения ГУ МЧС России по Челябинской области поступают новые образцы техники, вооружения, активно используется беспилотная летательная авиация. Совершенствуется система оповещения и информирования населения», — отметил заместитель начальника ГУ МЧС России по Челябинской области (по гражданской обороне и защите населения) Алексей Захаров.

Пресс-служба ведомства поделилась с редакцией ИА «Первое областное» видео о том, как устроено защитное сооружение на одном из производственных предприятий региона.

За шлюзовой дверью находятся помещения для укрываемых и технические помещения, где размещены системы жизнеобеспечения. В сооружении есть аварийный выход, оборудована система вентиляции. Есть медпункт, аптечки и медикаменты для укрываемых, склад гражданской обороны со средствами химической защиты.