В Копейский пожарно-спасательный гарнизон приняли на работу пушистого сотрудника

Новый член команды уже отработал первые смены

В Копейске в шестом пожарно-спасательном отряде появился новый необычный сотрудник — черный кот. На дежурство четвероногий заступил 5 августа, рассказали в пресс-службе Копейского пожарно-спасательного гарнизона.

«Сегодня в 6-м пожарно-спасательном отряде города Копейска заступил на первые дежурные сутки новый сотрудник МЧС. Пожелаем ему сухих рукавов и спокойных ночей»,— написали спасатели в группе гарнизона в соцсети «ВКонтакте».

Подписчиков попросили помочь с выбором имени для новобранца. Вариантов в комментариях оказалось немало: Дымок, Уголек, Сигнал, Смолик, Шлем и даже Краш.

Судя по фотографиям в сообществе, пушистый спасатель уже успел проверить пожарные автомобили. В остальное время, вероятно, кот будет отвечать за психологическое состояние остальных сотрудников.