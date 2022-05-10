В майские праздники закрыли въезд на озеро Тургояк

Под запретом пикники и велопрогулки

10 мая ограничат въезд в лес к озеру Тургояк. Об этом сообщили в МКУ «Управления ГОЧС». Как объясняют в управлении, запрет связан с высокой пожарной опасностью. Учреждение организует посты на берегу озера, и всех отдыхающих будут разворачивать.



Запрет касается как тех, кто хочет устроить пикник на природе, так и велосипедистов с мотоциклистами.

«Напоминаем, что в округе действует особый противопожарный режим! Любое разведение огня под запретом! Погода стоит настолько сухая, что достаточно маленькой искорки для возгорания на большой площади», — сообщают в МКУ «Управления ГОЧС».

Отдых у Тургояка сейчас возможен на специальных организованных площадках. Тем, кто организует отдых для туристов, необходимо обратиться за пропусками в МКУ «Управления ГОЧС».