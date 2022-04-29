В майские праздники вывозить мусор в Челябинской области будут чаще

Жителей попросили не создавать препятствий мусоровозам

В Челябинской области во время майских праздников вывозить мусор будут в усиленном режиме, сообщили сегодня, 29 апреля, в Министерстве экологии Челябинской области.

Обслуживать контейнерные площадки будут более 500 сотрудников подрядных организаций и регионального оператора. В Челябинском, Магнитогорском и Карабашском кластерах на маршруты выйдут порядка 250 мусоровозов.

В то же время в Минэкологии допустили случаи переполнения мусорных контейнеров. Это может произойти, например, из-за перекрытия путей подъезда к контейнерным площадкам.

«Региональный оператор призывает ответственные службы создать условия для своевременного вывоза отходов: администрациям муниципалитетов и управляющим компаниям необходимо следить за подъездными путями, они должны быть свободными для проезда мусоровозов. Мы также призываем автомобилистов не парковать транспорт возле контейнеров и в узких дворовых проездах», — отметили в министерстве.

О том, как бдительный челябинец обнаружил среди бытового мусора более 100 опасных ртутных ламп, читайте в наших недавних новостях.