В майские праздники работать планируют 14% челябинцев

А отдыхать собираются дома или на даче — такие результаты соцопроса

Жители Челябинской области выбрали работу в выходные, а более 50% — законный отдых, сообщают аналитики SuperJob.

Больше половины опрошенных намерены остаться дома, чуть меньше собрались в деревню или на дачу. Работать в праздники будут 14% челябинцев — среди мужчин таких оказалось больше, чем среди женщин.

Отдых на природе выбрали 7%. Кстати, куриный шашлык в Челябинской области оказался самым дешевым в России. Его стоимость всего 897 рублей. Чуть меньше человек выбрали путешествие по России, и всего 2% горожан собираются провести майские за границей, в гостях или на рыбалке.

Самыми популярными направлениями для внутреннего туризма стали Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи и Калининград. Среди зарубежных — Турция, Египет, Таиланд, Бали и Грузия.

Напомним, последняя неделя апреля будет короткой.